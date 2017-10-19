Сын Януковича подтвердил продление экс-главе Украины права на убежище в РФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Право на временное убежище в России для бывшего президента Украины Виктора Януковича продлено до 26 октября 2018 года, сообщил РИА Новости пресс-секретарь сына экс-президента Александра Юрий Кирасир.

"Право на временное убежище для Виктора Януковича продлено до 26 октября 2018 года. На территории Украины еще сохраняются угроза его жизни, безопасности здоровья, а также политические преследования, поэтому соответствующими органами было принято решение о продлении права на временное убежище", — пояснил Кирасир.

Он добавил, что Янукович является гражданином Украины, в его украинском паспорте поставлена соответствующая отметка о продлении срока пребывания на территории РФ. По словам собеседника агентства, экс-глава Украины не планирует получать вид на жительство или российское гражданство и никогда не предпринимал попыток по этому поводу.

Ранее СМИ сообщали, что Управление по вопросам миграции главка МВД России по Ростовской области продлило срок действия свидетельства о предоставлении временного убежища экс-президенту Украины. Комментарием ГУ МВД по региону агентство пока не располагает.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.