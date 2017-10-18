Собчак делает из предвыборной кампании шоу, считает Оксана Дмитриева

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева, ранее заявившая о готовности выставить свою кандидатуру на выборах президента 2018 года, считает, что телеведущая Ксения Собчак делает из предвыборной кампании шоу.

"Я думаю, что результат уже достигнут, веселье по поводу президентской кампании в социальных сетях и среди политологов, экспертов уже есть… Попытка сделать из президентской кампании некое такое подобие веселого шоу — ну, это уже есть", — сказала Дмитриева РИА Новости.

Она отметила, что не относится серьезно к Собчак-политику. "Как к человеку, который идёт с программой, с ней можно соглашаться, не соглашаться, но должна быть и какая-то система политических взглядов. На мой взгляд, нет ни того, ни другого, но никто к этому, насколько я понимаю, серьёзно и не относится", — пояснила Дмитриева, пояснив, что относится к выдвижению "как к элементу шоу".

"Она занимается тем, чем она занимается профессионально — шоу-бизнесом. Насколько полезно стране делать из избирательной кампании президентское шоу… На мой взгляд, не полезно. Если даже мы полагаем, что результат выборов предрешён, то единственный смысл предвыборной кампании и чтобы был сухой остаток — это реальный содержательный разговор, содержательное обсуждение и конкуренция программ", — добавила Дмитриева.

Собчак в четверг заявила на сайте sobchakprotivvseh.ru, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году. Открытое письмо Собчак опубликовала и газета "Ведомости". "Я — кандидат "против всех", — позиционирует себя телеведущая, которой 5 ноября исполнится 36 лет.