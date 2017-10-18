Вьюгин считает, что Собчак умная женщина, но на выборах не победит

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Экс-замминистра финансов РФ, профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин считает телеведущую Ксению Собчак, которая заявила о намерении принять участие в президентской кампании в 2018 году, умной женщиной; однако, по его мнению, она не победит в выборах президента РФ.

"Я уважаю очень Собчак, она довольно умная женщина. Бог в помощь, почему нет? Можно участвовать. Но с точки зрения, конечно, результата понятно, что победит не она", — сказал РИА Новости Вьюгин.

"Как правильно сказал наш президент, любой гражданин России имеет право участвовать в выборах, если он проходит по требованиям", — добавил он.

По мнению экс-замминистра финансов, заявление Собчак об участии в выборах сделано для создания "политического фона".

Собчак в четверг заявила на сайте sobchakprotivvseh.ru, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году. Открытое письмо Собчак опубликовала и газета "Ведомости".

Ранее о возможном выдвижении Собчак сообщали некоторые СМИ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, отметил, что она "полностью подходит под положение Конституции" и может баллотироваться в президенты. Песков тогда отметил, что политические убеждения Собчак пока неизвестны, и добавил, что ей придется с нуля набираться политического опыта.