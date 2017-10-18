В ЕР считают, что выдвижение Собчак сделает богаче предвыборную палитру

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Никаких препятствий у телеведущей Ксении Собчак для выдвижения на выборах президента России в 2018 году нет, ее участие сделает предвыборную палитру богаче — тем лучше для избирателя, считает замсекретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко.

Комментируя ее заявление о намерении баллотироваться на предстоящих выборах, он отметил, что Собчак, как любой другой гражданин России, достигший 35 лет, обладает правом выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента и принять участие в кампании.

"Никаких препятствий для этого у Ксении Анатольевны нет. Чем богаче предвыборная палитра — тем лучше. Лучше для избирателя", — написал Ревенко на своей странице в Facebook.

"О политической программе Ксении мало что известно. Ей, по сути, придется все начинать с "нуля". При понимании того, что круг аудитории Ксения сформировала уже давно, когда она была яркой и запоминающейся ведущей ток-шоу "Дом-2", — отметил замсекретаря генсовета ЕР.