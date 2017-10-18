Януковичу продлили срок убежища в России

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В МВД России продлили право на временное убежище для бывшего президента Украины Виктора Януковича до 26 октября 2018 года, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на адвоката Януковича Виталия Сердюка.

"Управление по вопросам миграции главка МВД России по Ростовской области продлило срок действия свидетельства о предоставлении временного убежища экс-президенту Украины Виктору Януковичу до 26 октября 2018 года", — пишет газета со ссылкой на адвоката Януковича Виталия Сердюка.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.