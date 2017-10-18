Собчак окажет услугу Кремлю своим участием в выборах, считает аналитик

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак окажет услугу Кремлю своим участием в президентских выборах, рассказал РИА Новости руководитель аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев.

"Мы не считаем, что у Ксении Собчак есть реальные шансы стать президентом. Выборы должны состояться 18 марта 2018 года, и мало кто сомневается, что в них будет участвовать и победит действующий глава государства. Однако не всё так просто. Ксения Собчак – один из лидеров "болотного" движения 2011-2012 годов. Ей вполне под силу консолидировать либеральный электорат, повторив успех Михаила Прохорова в 2012 году. Тогда известный олигарх собрал 8% голосов", — отметил он.

"Естественно, участие в выборах либерального кандидата с неплохим результатом понравится глобальным инвесторам. А главное – Западу после этого очень трудно будет обвинять Владимира Путина в нечестности избирательной гонки или авторитаризме. Так что, если Ксения Собчак действительно примет участие в выборах, она окажет очень серьезную услугу Кремлю", — добавил он.

По мнению эксперта, наибольшие шансы занять пост премьера по итогам президентских выборов есть у мэра Москвы Сергея Собянина. "С высокой вероятностью после президентских выборов в России будет новое правительство и новый премьер-министр. Спекуляций на эту тему сейчас много. С нашей точки зрения, наилучшие шансы на этот пост у действующего московского мэра Сергея Собянина", — рассказал Разуваев.

Телеведущая Ксения Собчак заявила в среду, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году. Об этом говорится на сайте sobchakprotivvseh.ru, одновременно открытое письмо Собчак опубликовала и газета "Ведомости".