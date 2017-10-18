Кадыров оценил перспективы российской экономики

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что оптимистично оценивает перспективы российской экономики.

"Россия под руководством нашего национального лидера Владимира Путина уверенно двигается по пути роста и развития экономики. Нужно быть сверхслепым, чтобы это не видеть!" — написал Кадыров в Instagram

Он отметил, что недавно у лидера РФ состоялась "очень плодотворная встреча" с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Также, по словам главы Чечни, "важным является встреча с руководителями крупнейших концернов Германии". Как отметил Кадыров, "следующим важным событием стало участие Владимира Путина в Совещании по вопросам развития сельского хозяйства".

Кроме того, глава Чечни назвал открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи главным событием недели.

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