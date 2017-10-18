Кремль не имеет отношения к выдвижению Собчак в президенты, пишут СМИ

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Кремль не имеет отношения к выдвижению телеведущей Ксении Собчак в президенты, пишет во вторник "Газета.Ru" со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента.

"Кремль не имеет отношения к выдвижению телеведущей Ксении Собчак в президенты", — говорится в сообщении со ссылкой на источник в администрации.

Источник также отметил, что "это не наш проект".

Собчак в четверг заявила на сайте sobchakprotivvseh.ru, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году. Открытое письмо Собчак опубликовала и газета "Ведомости". "Я — кандидат "против всех", — позиционирует себя телеведущая, которой 5 ноября исполнится 36 лет.