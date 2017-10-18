Кремль не имеет отношения к выдвижению Собчак в президенты, пишут СМИ

20:4118.10.2017
(обновлено: 20:49 18.10.2017)
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Кремль не имеет отношения к выдвижению телеведущей Ксении Собчак в президенты, пишет во вторник "Газета.Ru" со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента.
"Кремль не имеет отношения к выдвижению телеведущей Ксении Собчак в президенты", — говорится в сообщении со ссылкой на источник в администрации.
Источник также отметил, что "это не наш проект".
Собчак в четверг заявила на сайте sobchakprotivvseh.ru, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году. Открытое письмо Собчак опубликовала и газета "Ведомости". "Я — кандидат "против всех", — позиционирует себя телеведущая, которой 5 ноября исполнится 36 лет.
Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде. Ее отец, Анатолий Собчак, с 1991 по 1995 год был мэром Санкт-Петербурга, мать, Людмила Нарусова, является сенатором от республики Тыва.
Параллельно с обучением в школе Собчак занималась балетом при Мариинском театре и живописью на занятиях в Эрмитаже.
В 1998 году Собчак поступила на факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, но после переезда в Москву перевелась в МГИМО. В 2004 году она получила степень магистра на факультете политологии этого вуза.
Карьера в шоу-бизнесе началась для Собчак с работы ведущей в шоу "Дом-2". К настоящему моменту в копилке звезды больше десяти проектов на радио и телевидении, а также работа главным редактором журналов SNC и L’Officiel.
Собчак находит время и на съемки в кино. В 35 годам она сыграла уже порядка 16 ролей в фильмах и сериалах.
Ксения Собчак принимала активное участие в акциях оппозиции. В мае 2012 года она была оштрафована за нарушение порядка проведения митинга во время "народных гуляний" на Никитском бульваре, а в июне СК провел обыск в ее квартире по делу о беспорядках на Болотной площади.
Собчак позирует фотографам перед церемонией награждения музыкальной премии "Муз-ТВ 2011".
Телеведущая на церемонии вручения премии "Женщина года" журнала Glamour в "Геликон-опере" в Москве.
Перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии "МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего" в Москве.
Собчак на премьере фильма "Голодные Игры: Сойка-Пересмешница. Часть 2" в кинотеатре "Москва".
Ксения Собчак в роли ведущей финала конкурса "Мисс-Украина 2011" .
Ксения Собчак и Максим Галкин на XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2017" в СК "Олимпийский" в Москве.
В феврале 2013 года Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана. В ноябре 2016 года у них родился сын Платон.
Главный редактор L'Officiel перед премьерой фильма режиссёра Александра Молочникова "Мифы" на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи.
На показе коллекции одежды дизайнера Александра Арутюнова в рамках недели моды в Москве "Сделано в России".
Ксения Собчак присутствует перед началом церемонии вручения музыкальной премии "Золотой граммофон" в Государственном Кремлевском Дворце.