Депутат: Собчак наберет на президентских выборах 1-2% голосов

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о своем намерении участвовать в выборах президента России, сможет набрать максимум 1-2% голосов, но ее участие придаст выборной кампании определенный колорит из-за эпатажа телеведущей, считает глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Собчак в четверг заявила, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году, сообщается на сайте sobchakprotivvseh.ru. Открытое письмо Собчак опубликовала и газета "Ведомости". "Я — кандидат "против всех", — позиционирует себя телеведущая, которой 5 ноября исполнится 36 лет

"Участие женщины — это интересно. Это может внести определенный колорит в выборную кампанию. Понятно, что она представляет непарламентскую часть, несистемную оппозицию. С этой точки зрения это тоже интересно. В перспективы ее я, конечно, не верю. Думаю, что это добавит колорита, но с точки зрения перспектив, отношусь скептически. Будем немного эпатажа", — прокомментировал РИА Новости Аксаков.

"Возможно, это мое личное мнение, но мне кажется, что интерес к ней становится минимальный, мизерный. Эпатажность может, конечно, какую-то миссию выполнить. Допускаю, что она наберет 1-2% голосов максимум в пределах статистической погрешности", — добавил депутат.