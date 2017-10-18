Собчак не грозит участь Трампа, считает социолог

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, заявившая в среду о намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году, зарекомендовала себя прежде всего как шоумен, ей не грозит участь Дональда Трампа, неожиданно выигравшего выборы в США, заявила РИА Новости старший научный сотрудник Социологического института РАН Татьяна Протасенко.

"Мы это дело не исследовали. Честно говоря, серьёзно я к этому относиться не могу", — заявила Протасенко.

По её словам, ранее Собчак уже пробовала заниматься политикой, "но как-то очень быстро оттуда ушла".

"Ясно, конечно, что если её попросят, она будет участвовать (в выборах). Кто-то проголосует, конечно. Это будет хороший пиар, безусловно, дальнейший. Но серьёзно к этому вот я лично относиться не могу. Она всё-таки как политик себя не зарекомендовала, а скорее как шоумен. Я считаю, что она очень талантливый человек, но участь Трампа ей не грозит", — сказала Протасенко.