СПЧ: заявление Собчак об участии в выборах является политическим

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Заявление Ксении Собчак о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих в 2018 году президентских выборах пока является политическим, а не процессуальным, так как кампания еще не стартовала, но если она действительно пойдет на выборы, то станет одним из самых молодых претендентов на пост главы государства, сообщил РИА Новости член Совета по правам человека, экс-член ЦИК РФ Игорь Борисов.

Телеведущая Ксения Собчак заявила в среду, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году. Об этом говорится на сайте sobchakprotivvseh.ru , одновременно открытое письмо Собчак опубликовала и газета " Ведомости ".

"Если брать претендентов в кандидаты на этот пост, то она одна из самых молодых претендентов. Пока не вижу никаких препятствий к недопуску ее, если она предоставит в положенные законом сроки все необходимые для выдвижения документы", — прокомментировал заявление Собчак Борисов.

При этом он напомнил, что президентская кампания еще не объявлена, поэтому "ее заявление пока стоит рассматривать как политическое, а не процессуальное".

"Думаю, что до старта избирательной кампании, а это еще два месяца, Собчак сможет уже свою команду собрать и готовиться к выдвижению и выборам", — добавил он.