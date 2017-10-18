СПЧ: заявление Собчак об участии в выборах является политическим

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Заявление Ксении Собчак о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих в 2018 году президентских выборах пока является политическим, а не процессуальным, так как кампания еще не стартовала, но если она действительно пойдет на выборы, то станет одним из самых молодых претендентов на пост главы государства, сообщил РИА Новости член Совета по правам человека, экс-член ЦИК РФ Игорь Борисов.
"Если брать претендентов в кандидаты на этот пост, то она одна из самых молодых претендентов. Пока не вижу никаких препятствий к недопуску ее, если она предоставит в положенные законом сроки все необходимые для выдвижения документы", — прокомментировал заявление Собчак Борисов.
"Думаю, что до старта избирательной кампании, а это еще два месяца, Собчак сможет уже свою команду собрать и готовиться к выдвижению и выборам", — добавил он.