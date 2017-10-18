Решение Собчак идти на выборы говорит о недальновидности, считает политолог

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт — РИА Новости. Решение телеведущий Ксении Собчак об участи в президентских выборах в 2018 году свидетельствует о ее недальновидности и политическом непрофессионализме, считает доцент кафедры политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета Александр Конфисахор.

"Это решение говорит о недальновидности, политической близорукости и махровом политическом непрофессионализме… Она даже и не представляет, что это такое (пост президента России — ред.)… Между тем, от деятельности президента зависит жизнь и здоровье всей страны", — заявил РИА Новости политолог, отметив, что "нельзя дискредитировать такие вещи".

По его мнению, заявление Собчак об участи в президентских выборах является пиар-ходом. "Это, конечно, пиар. Как можно это серьезно воспринимать?" — сказал Конфисахор, добавив, что человеку, претендующему на заметную роль в политической жизни страны, нужно предварительно доказать свой политический профессионализм.

Телеведущая Ксения Собчак заявила в среду, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году. Об этом говорится на сайте sobchakprotivvseh.ru, одновременно открытое письмо Собчак опубликовала и газета "Ведомости".