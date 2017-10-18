Решение Собчак идти на выборы говорит о недальновидности, считает политолог

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт — РИА Новости. Решение телеведущий Ксении Собчак об участи в президентских выборах в 2018 году свидетельствует о ее недальновидности и политическом непрофессионализме, считает доцент кафедры политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета Александр Конфисахор.
По его мнению, заявление Собчак об участи в президентских выборах является пиар-ходом. "Это, конечно, пиар. Как можно это серьезно воспринимать?" — сказал Конфисахор, добавив, что человеку, претендующему на заметную роль в политической жизни страны, нужно предварительно доказать свой политический профессионализм.
Телеведущая Ксения Собчак заявила в среду, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году. Об этом говорится на сайте sobchakprotivvseh.ru, одновременно открытое письмо Собчак опубликовала и газета "Ведомости".