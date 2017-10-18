Собчак надеется собрать деньги на избирательную кампанию среди элиты

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, объявившая в среду о намерении баллотироваться в президенты России, заявила, что надеется собрать средства на избирательную кампанию среди элиты.

"Я обеспечена, но все мои доходы – результат тяжелого и видимого всем труда, я не владею приватизированными предприятиями, не получаю комиссий, откатов, полностью выплачиваю налоги, и горжусь своей самостоятельностью и независимостью. Я смогу собрать деньги на свою кампанию – и это тоже очень важно, потому что у меня, вероятно, не будет времени собрать их по копейке с миллиона малообеспеченных людей, я надеюсь, что соберу их среди элиты – и это покажет, что все слои общества недовольны происходящим", — говорится в письме Собчак, опубликованном на сайте газеты "Ведомости".

Позиционирующая себя как кандидат "против всех", телеведущая отмечает, что она — вне жестких идеологических рамок, не принадлежит к конкретным партиям, не связана партийной или групповой дисциплиной.

Как пишет Собчак, она против революции, но — хороший посредник и организатор.

"Я знаю, что я противоречивая фигура. Я журналист, блондинка в шоколаде, дочь реформатора, член координационного совета российской оппозиции – я, может быть, не ваш кандидат – но мое участие в выборах, на описанных выше позициях – выгодно избирателям, полезно для российской политической системы", — отмечает Собчак.

Она сообщила, что ближайшее время посвятит формированию штаба, и пригласила все демократические силы делегировать в него, если не представителей, то наблюдателей. "Я открыта для консультаций со всеми политическими силами", — заверяет телеведущая, которой 5 ноября исполнится 36 лет.