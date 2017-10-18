Дрозденко: сотрудничество с Европой дает Ленобласти рост инвестиций

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд на встрече в Страсбурге обсудили вопросы оттока населения из сельских районов, борьбу с коррупцией и радикализмом, а также проблемы мигрантов, развитие системы местного самоуправления и транспорта, сообщил РИА Новости губернатор региона.

Встреча прошла в рамках 33-й пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ).

"Для нас площадка Конгресса очень важна, поскольку она деполитизирована. Это хорошая платформа для диалога и обсуждения именно региональных проблем стран Совета Европы", — сказал Дрозденко.

Губернатор напомнил, что в этом году регион отмечает 15 лет сотрудничества с землей Мекленбург-Передняя Померания в Германии и 30 лет — с провинцией Нурланн в Норвегии.

По его словам, сотрудничество с Европой дает Ленинградской области значимый рост инвестиций.

"В 2016 году рост инвестиций в Ленинградскую область в целом составил 12,5%, за восемь месяцев этого года рост инвестиций составил 20%, половина из них иностранные. Например, благодаря норвежским технологиям мы сегодня вышли на третье место по производству форели, хотя никогда не были рыбным регионам" — добавил губернатор.

Другие новости региона читайте здесь >>