Эксперт рассказал, какой результат на выборах для Собчак будет успешным

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Результат выше 2% на президентских выборах для телеведущей Ксении Собчак, заявившей о намерении баллотироваться, будет успехом, традиционно участвующих в президентских гонках лидеров парламентских партий обогнать ей не удастся, считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Телеведущая Ксения Собчак заявила в среду, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году. Об этом говорится на сайте sobchakprotivvseh.ru, одновременно открытое письмо Собчак опубликовала и газета "Ведомости".

"Если она получит результат выше 2%, это уже будет успех. Надо смотреть, кого зарегистрируют. Понятно, она не обгонит ни (лидера КПРФ Геннадия) Зюганова, ни (лидера ЛДПР Владимира) Жириновского, остальное – посмотрим", — сказал Макаркин в ответ на просьбу оценить ее шансы на предстоящих выборах.