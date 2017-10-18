Политолог считает, что Собчак еще предстоит сформировать свой электорат

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Телеведущей Ксении Собчак, заявившей о намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, еще предстоит сформировать свой электорат, ортодоксальные либералы за ней не пойдут, сочтя ее недостаточно оппозиционной фигурой, считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Об участии Собчак в выборах-2018 говорится на сайте sobchakprotivvseh.ru, одновременно открытое письмо телеведущей опубликовала газета "Ведомости".

"Сейчас у нее электората нет, ее электорат еще надо сформировать, исходного электората у нее не существует. Ортодоксальный либеральный электорат за ней не пойдет, он будет видеть в ней недостаточно оппозиционную фигуру. Она может взять людей, которым не нравится, что происходит вокруг – это касается даже не столько, может быть, политики, сколько общего климата", — сказал Макаркин РИА Новости.

Например, уточил эксперт, ситуация вокруг фильма "Матильда", арест режиссера Кирилла Серебренникова – "есть такой слой, которому это не нравится, которому просто душно".

"Они могут за нее проголосовать, но каков этот слой – надо смотреть. В любом случае, этот слой сконцентрирован даже не в крупных городах, а в нескольких мегаполисах, на которых, видимо, она и сосредоточится: Москва, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, может быть, некоторые другие — не так много", — считает политолог.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил, что Собчак полностью отвечает требованиям российской конституции, предъявляемым к тем, кто хочет баллотироваться на президентских выборах. Он добавил, что Собчак, если хочет заниматься политикой, придется начинать всё с нуля, отметив, что пока ее политические убеждения неизвестны.