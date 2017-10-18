Собчак призвала не бойкотировать выборы

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, которая заявила о планах принять участие в президентской кампании в 2018 году, в своем аккаунте в соцсети Instagram призвала прийти и проголосовать на выборах, хотя многие предлагают их бойкотировать.

"Многие предлагают бойкотировать эти выборы. Действительно, можно просто никуда не пойти. Зачем вообще ходить на эти выборы, если те кандидаты, которые есть, нам надоели, а других, настоящих, все равно не пускают. Но если вы не пойдете, то как понять, что вам не все равно? Как понять, что вы именно против? Как сделать так, чтобы ваш голос был услышан?", — обратилась она к подписчикам.

Видеообращение заканчивается изображением макета бюллетеня, где слова графы "Против всех" меняются на имя телеведущей.

В ролике Собчак предстает в неформальной обстановке на фоне предметов кухонной утвари, в том числе заварочного чайника, разделочных досок и нескольких блюд с фруктами — мандаринами, бананами, грушами, яблоками. На видеозаписи Собчак в очках, голубой рубашке. Начало ролика производит впечатление, будто телеведущая находится в комнате одна: она сама включает камеру, встает перед ней и начинает речь.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Окт 18 2017 в 8:32 PDT

На этой неделе "Левада-центр" опубликовал результаты опроса, согласно которому большинство россиян (71%) одобряет участие женщин в политике. Отвечая на вопрос, за кого из нынешних политиков отдали бы голос респонденты, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, большинство опрошенных назвали Владимира Путина (52,4%), лидера ЛДПР Владимира Жириновского (1,9%) и председателя КПРФ Геннадия Зюганова (1,7%).

Респондентов попросили назвать имена женщин-политиков, государственных или общественных деятелей, которые могли бы в 2018 году баллотироваться на президентских выборах. Первую строчку заняла спикер Совфеда Валентина Матвиенко, набрав 6% голосов всех опрошенных, далее в списке политик Ирина Хакамада (1,4%), дипломат Мария Захарова (1%), политик Оксана Дмитриева (0,6%), депутаты Госдумы Валентина Терешкова и Ирина Яровая, получившие по 0,5%, и Ксения Собчак, которая делит строчку с депутатом ГД Натальей Поклонской с результатом 0,4% голосов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду заявил, что Собчак полностью отвечает требованиям российской Конституции, предъявляемым к тем, кто хочет баллотироваться на президентских выборах, и отметил, что к ее выдвижению нужно относиться с точки зрения соответствия этого действующему законодательству. Песков также добавил, что Собчак, если она хочет заниматься политикой, придется начинать всё с нуля, и отметил, что пока ее политические убеждения неизвестны.