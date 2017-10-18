Собчак призвала не бойкотировать выборы

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, которая заявила о планах принять участие в президентской кампании в 2018 году, в своем аккаунте в соцсети Instagram призвала прийти и проголосовать на выборах, хотя многие предлагают их бойкотировать.
Видеообращение заканчивается изображением макета бюллетеня, где слова графы "Против всех" меняются на имя телеведущей.
В ролике Собчак предстает в неформальной обстановке на фоне предметов кухонной утвари, в том числе заварочного чайника, разделочных досок и нескольких блюд с фруктами — мандаринами, бананами, грушами, яблоками. На видеозаписи Собчак в очках, голубой рубашке. Начало ролика производит впечатление, будто телеведущая находится в комнате одна: она сама включает камеру, встает перед ней и начинает речь.
На этой неделе "Левада-центр" опубликовал результаты опроса, согласно которому большинство россиян (71%) одобряет участие женщин в политике. Отвечая на вопрос, за кого из нынешних политиков отдали бы голос респонденты, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, большинство опрошенных назвали Владимира Путина (52,4%), лидера ЛДПР Владимира Жириновского (1,9%) и председателя КПРФ Геннадия Зюганова (1,7%).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду заявил, что Собчак полностью отвечает требованиям российской Конституции, предъявляемым к тем, кто хочет баллотироваться на президентских выборах, и отметил, что к ее выдвижению нужно относиться с точки зрения соответствия этого действующему законодательству. Песков также добавил, что Собчак, если она хочет заниматься политикой, придется начинать всё с нуля, и отметил, что пока ее политические убеждения неизвестны.