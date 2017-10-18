Чайка не комментирует информацию про общение с Агаларовым о выборах в США

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 18 окт — РИА Новости. Генпрокурор РФ Юрий Чайка не стал комментировать информацию СМИ о том, что он якобы общался с бизнесменом Арасом Агаларовым по поводу контактов с Дональдом Трампом-младшим в период предвыборной кампании в США.

"В следующий раз отвечу", — сказал Чайка журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

В июле американские СМИ сообщили, что сын президента США Дональд Трамп-младший в июне 2016 года при посредничестве Эмина Агаларова, сына владельца группы компаний Crocus Group Араса Агаларова, встречался с адвокатом из России Натальей Весельницкой, у которой якобы были связи в Кремле, ожидая от нее компромата на Хиллари Клинтон. Позже Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было. Также в СМИ сообщалось, что возможность передачи компромата на Клинтон якобы обсуждали на встрече Юрий Чайка и Арас Агаларов.

Весельницкая заявляла, что не обсуждала предвыборную кампанию на встрече с Трампом-младшим, "никогда не выступала в качестве представителя российского правительства" и не предлагала компромат на Клинтон. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Кремль не имеет никакого отношения к Весельницкой и никогда не был с ней в контакте.