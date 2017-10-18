Матвиенко встретится с генсеком Совета Европы

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретится 20 октября с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом в Москве, сообщает пресс-служба СФ.

"Двадцатого октября Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет встречу с Генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом", — говорится в сообщении.

Ранее источник в Совфеде сообщил РИА Новости, что на этой встрече будет обсуждаться ситуация с обеспечением полноценных прав российской делегации в ПАСЕ. Собеседник агентства не исключил также, что предметом беседы станет и легитимность судей ЕСПЧ, которых ПАСЕ будет выбирать без участия России, если не будут созданы условия для ее возвращения к полноценной работе в ассамблее.

Россия с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, после того как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму. В конце июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета.