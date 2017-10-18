Путин: у России и Хорватии есть перспективные направления для партнерства

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 18 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с хорватской коллегой Колиндой Грабар-Китарович заявил о перспективных направлениях в двустороннем сотрудничестве.

"У нас есть совершенно определенные направления взаимодействия, причем, перспективные", — сказал Путин.

Российский лидер заявил о значительном росте товарооборота двух стран.

Путин напомнил, что недавно состоялась очередная встреча российско-хорватской межправкомиссии, следующая состоится в Хорватии.

"Мне очень приятно видеть вас в России, есть возможность поговорить о наших двусторонних отношениях и по вопросам региональной повестки дня", — сказал он.

Президент РФ отметил, что предстоящие встречи хорватского лидера в России (в частности, она намерена провести переговоры с премьер-министром Дмитрием Медведевым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко) пойдут на пользу отношениям Москвы и Загреба.

"Уверен, что такие многочисленные контакты с людьми, которые отвечают в России за разные направления, в том числе не только за внешнюю политику, но и за гуманитарную сферу, за экономику, безусловно, не могут не пойти на пользу развитию двусторонним отношениям", — сказал Путин.