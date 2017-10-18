Глава ОДВЗЯ планирует обсудить с Лавровым испытания КНДР и иранскую сделку

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Председатель подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯ) Ласина Зербо в интервью РИА Новости рассказал, что в ходе встречи в пятницу обсудит с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, ядерные испытания КНДР и ядерную сделку с Ираном.

"В пятницу я встречаюсь с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Конечно, будет обсуждаться ДВЗИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний), а также ситуация на Корейском полуострове, ведь речь идет о ядерном испытании (КНДР), последнее было проведено 3 сентября", — рассказал Зербо.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программы. Третьего сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна.

Зербо добавил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), известный как иранская ядерная сделка, не является повседневным вопросом ОДВЗЯ, однако тоже может быть включен в повестку дня предстоящей встречи.

"Я думаю, что передам министру иностранных дел Лаврову то, что сказали мне глава МИД Зариф и спикер парламента Ирана Лариджани о том, что проработка любого другого договора по контролю за вооружением в Иране связывают с результатами СВДП", – заключил Зербо.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался подтвердить конгрессу соблюдение Ираном соглашения по ядерной программе, которое снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции. При этом президент не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят 50-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 10 сентября 1996 года и открыт для подписания 24 сентября 1996 года.