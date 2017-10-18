Ушедший в отставку глава "Крымэнерго" стал советником спикера парламента

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Бывший гендиректор "Крымэнерго" Виктор Плакида, который был раскритикован главой республики Сергеем Аксеновым за провал в работе и написал в начале октября заявление об уходе, стал советником спикера госсовета Крыма, сообщил журналистам председатель регионального парламента Владимир Константинов.

Глава Крыма Аксенов сообщил ранее, что гендиректор "Крымэнерго" Плакида, который возглавил компанию в 2014 году, освобожден от занимаемой должности за провал работы по модернизации сетевого хозяйства Крыма и плохую реализацию федерально-целевой программы. Новым руководителем "Крымэнерго" назначен Алексей Татаренков.

"Сейчас он (Плакида — ред.) работает у меня советником, он специалист высокого уровня в области энергетики, такие специалисты на улице не валяются", — сказал Константинов.

Он отметил, что Плакида займется вопросами подготовки строительства и систем ЖКХ. "Он пенсионер, пока ноги носят, пусть работает", — добавил спикер.

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