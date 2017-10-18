В ЦИК рассказали о защитных марках для бюллетеней для выборов-2018

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Более 111 миллионов защитных марок для бюллетеней напечатают к президентским выборам 2018 года, соответствующее постановление принято на заседании ЦИК России в среду.

"Утвердить количество специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней на выборах президента Российской Федерации — 111 425 443 штук", — указано в постановлении Центризбиркома.

Весь тираж должны будут изготовить до 18 января 2018 года, а не позже 1 февраля марки должны быть доставлены в региональные избирательные комиссии, территориальный избирком города Байконура и территориальный избирком, координирующий работу участковых комиссий, которые будут созданы для голосования россиян за рубежом.

Исходя из числа избирателей, больше всего марок предусмотрено для Москвы (более 7,3 миллиона), Московской области (5,6 миллиона), Санкт-Петербурга (3,8 миллиона), Свердловской (около 3,4 миллиона) и Ростовской областей (3,2 миллиона), республики Башкортостан (чуть больше 3 миллионов).

На избирательные участки, образованные для голосования россиян в городе Байконуре, планируется отправить 14,4 тысячи марок для бюллетеней, а на другие зарубежные избирательные участки в целом 1,87 миллиона таких спецзнаков.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.