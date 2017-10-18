В ЦИК рассказали о защитных марках для бюллетеней для выборов-2018

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Более 111 миллионов защитных марок для бюллетеней напечатают к президентским выборам 2018 года, соответствующее постановление принято на заседании ЦИК России в среду.
"Утвердить количество специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней на выборах президента Российской Федерации — 111 425 443 штук", — указано в постановлении Центризбиркома.
Весь тираж должны будут изготовить до 18 января 2018 года, а не позже 1 февраля марки должны быть доставлены в региональные избирательные комиссии, территориальный избирком города Байконура и территориальный избирком, координирующий работу участковых комиссий, которые будут созданы для голосования россиян за рубежом.
На избирательные участки, образованные для голосования россиян в городе Байконуре, планируется отправить 14,4 тысячи марок для бюллетеней, а на другие зарубежные избирательные участки в целом 1,87 миллиона таких спецзнаков.
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.