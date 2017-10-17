Экс-глава ПАСЕ Аграмунт сообщил о встрече со спикером Госдумы Володиным

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Экс-глава ПАСЕ Педро Аграмунт в своем микроблоге в Twitter сообщил о встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, отметив совпадение взглядов в вопросе европейских и испано-российских дел.
"Великолепная встреча со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Полное совпадение взглядов в вопросе европейских и испано-российских дел", — написал Аграмунт.
Estupenda reunión con el Presidente de la @dumagovru Vyacheslav Volodin. Plena sintonía en asuntos europeos e hispano-rusos 🇪🇸🇷🇺 pic.twitter.com/KDOZKBEo0h— Pedro Agramunt (@pagramunt) 17 октября 2017 г.
Он также выложил фотографию с Володиным. Источник в Госдуме подтвердил, что такая встреча состоялась, не раскрывая подробности беседы.
Скандал вокруг испанского сенатора Аграмунта разразился в ходе апрельской сессии, когда европарламентарии раскритиковали его за мартовскую поездку в Сирию. В ходе октябрьской сессии ПАСЕ должно было состояться официальное отстранение Аграмунта через голосование. Для проведения процедуры в июне ПАСЕ пошла на беспрецедентный шаг, изменив основной документ ассамблеи — регламент. Ранее он не предусматривал возможность отстранения с выборного поста.
Во вторник Аграмунт стал почетным доктором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Он стал первым испанцем, получившим такое звание.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также сообщил, что встречался во вторник в Москве с Аграмунтом и обсудил с ним будущие взаимоотношения РФ и Совета Европы.