Экс-глава ПАСЕ Аграмунт сообщил о встрече со спикером Госдумы Володиным

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Экс-глава ПАСЕ Педро Аграмунт в своем микроблоге в Twitter сообщил о встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, отметив совпадение взглядов в вопросе европейских и испано-российских дел.

"Великолепная встреча со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Полное совпадение взглядов в вопросе европейских и испано-российских дел", — написал Аграмунт.

Estupenda reunión con el Presidente de la @dumagovru Vyacheslav Volodin. Plena sintonía en asuntos europeos e hispano-rusos 🇪🇸🇷🇺 pic.twitter.com/KDOZKBEo0h — Pedro Agramunt (@pagramunt) 17 октября 2017 г.

​​Он также выложил фотографию с Володиным. Источник в Госдуме подтвердил, что такая встреча состоялась, не раскрывая подробности беседы.

Скандал вокруг испанского сенатора Аграмунта разразился в ходе апрельской сессии, когда европарламентарии раскритиковали его за мартовскую поездку в Сирию. В ходе октябрьской сессии ПАСЕ должно было состояться официальное отстранение Аграмунта через голосование. Для проведения процедуры в июне ПАСЕ пошла на беспрецедентный шаг, изменив основной документ ассамблеи — регламент. Ранее он не предусматривал возможность отстранения с выборного поста.

Однако накануне сессии стало известно, что Аграмунт, сославшись на проблемы со здоровьем, подал в отставку. ПАСЕ в октябре избрала нового председателя. Несмотря на отставку, Аграмунт остается главной национальной делегации в ассамблее, а также сохранил присутствие в значимых комитетах.

Во вторник Аграмунт стал почетным доктором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Он стал первым испанцем, получившим такое звание.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также сообщил, что встречался во вторник в Москве с Аграмунтом и обсудил с ним будущие взаимоотношения РФ и Совета Европы.