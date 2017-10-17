ЦИК России намерен втрое увеличить число КОИБов

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Центризбирком России намерен к президентской кампании утроить количество (комплексов обработки избирательных бюллетеней) КОИБ, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Ранее Памфилова заявляла, что к президентским выборам число КОИБ будет увеличено как минимум вдвое. Сейчас в стране есть около 5,7 тысячи таких устройств; с 2011 года эти комплексы перестали производить, сейчас работу приходится возобновлять, уже состоялись два конкурса на определение производителя, отмечала глава ЦИК. Новые КОИБ-2017 протестировали в единый день голосования 10 сентября.

"Большой период ЦИК не занимался техническим переоснащением, и у нас оказалось, что даже производство практически остановилось. И нам пришлось интенсивно возобновлять производство, в том числе и КОИБов. Сейчас мы их удвоим или даже утроим к президентской кампании", — сказала Памфилова.

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