Памфилова заявила, что нужно корректировать муниципальный фильтр

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Нужно корректировать муниципальный фильтр в РФ, чтобы очищать списки кандидатов на выборах от политического мусора, но он не должен перекрывать дорогу потенциальным конкурентам-кандидатам, которые пользуются уважением у людей, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Действительно ли мы отсекаем криминал, киллеров политических, фейковые политические партии, фейковых кандидатов, но при этом не получается ли так, что этим фильтром манипулируют и используют как административный ресурс и отсекают реальных кандидатов? Бывает. Я признавала, есть такое явление, значит надо его корректировать, чтобы очищать (списки кандидатов на выборах) от всякого политического мусора, но ни в коем случае не перекрывать дорогу потенциальным конкурентам, кандидатам, которые пользуются уважением у людей", — сказала Памфилова.

Она добавила, что при этом определенные критерии, порядок для регистрации нужны. "Давайте посмотрим, где что хорошо работает. Во Франции даже кандидату в президенты приходится проходить этот пресловутый фильтр", — сказала глава ЦИК.