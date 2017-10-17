Слуцкий обсудил с Аграмунтом будущие взаимоотношения России и Совета Европы

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий провел встречу с экс-главой Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), испанским сенатором Педро Аграмунтом, в ходе которой обсудил будущие взаимоотношения РФ и СЕ.
Уточняя, о чем именно шла речь на встрече, он сообщил, что "о будущем Совета Европы, о будущем отношении между Россией и Советом Европы".
"Аграмунт… просто мой друг. И я сердечно его поздравил, в частности, с присвоением звания почетного доктора РАНХиС", — также сказал он, уточняя, о чем именно шла речь на встрече.
Во вторник Аграмунт стал почетным доктором РАНХиГС. Он стал первым испанцем, получившим такое звание.
"Аграмунт – это близкий нам человек, это человек мужественный который сумел сказать миру правду о событиях в Сирии, несмотря на то, что эту правду не готовы были воспринять в Совете Европы и даже многие у него дома в Испании. Это мужественный человек – подвижник и крупный европейский политик. Мы гордимся нашей дружбой", — сказал Слуцкий.
Скандал вокруг испанского сенатора Аграмунта разразился в ходе апрельской сессии, когда европарламентарии раскритиковали его за мартовскую поездку в Сирию. В ходе октябрьской сессии ПАСЕ должно было состояться официальное отстранение Аграмунта через голосование. Для проведения процедуры в июне ПАСЕ пошла на беспрецедентный шаг, изменив основной документ ассамблеи — регламент. Ранее он не предусматривал возможность отстранения с выборного поста.
Однако накануне сессии стало известно, что Аграмунт, сославшись на проблемы со здоровьем, подал в отставку. ПАСЕ в октябре избрала нового председателя. Несмотря на отставку, Аграмунт остается главной национальной делегации в ассамблее, а также сохранил присутствие в значимых комитетах.