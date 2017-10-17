Слуцкий обсудил с Аграмунтом будущие взаимоотношения России и Совета Европы

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий провел встречу с экс-главой Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), испанским сенатором Педро Аграмунтом, в ходе которой обсудил будущие взаимоотношения РФ и СЕ.

"Я с ним (Аграмунтом) встречаюсь и сегодня, и вчера встречался, и буду встречаться, только не в Думе", — сказал Слуцкий РИА Новости.

Уточняя, о чем именно шла речь на встрече, он сообщил, что "о будущем Совета Европы, о будущем отношении между Россией и Советом Европы".

"Аграмунт… просто мой друг. И я сердечно его поздравил, в частности, с присвоением звания почетного доктора РАНХиС", — также сказал он, уточняя, о чем именно шла речь на встрече.

Во вторник Аграмунт стал почетным доктором РАНХиГС. Он стал первым испанцем, получившим такое звание.

По его словам, Аграмунт также планирует встретиться "со многими" российскими депутатами.

"Аграмунт – это близкий нам человек, это человек мужественный который сумел сказать миру правду о событиях в Сирии, несмотря на то, что эту правду не готовы были воспринять в Совете Европы и даже многие у него дома в Испании. Это мужественный человек – подвижник и крупный европейский политик. Мы гордимся нашей дружбой", — сказал Слуцкий.

Скандал вокруг испанского сенатора Аграмунта разразился в ходе апрельской сессии, когда европарламентарии раскритиковали его за мартовскую поездку в Сирию. В ходе октябрьской сессии ПАСЕ должно было состояться официальное отстранение Аграмунта через голосование. Для проведения процедуры в июне ПАСЕ пошла на беспрецедентный шаг, изменив основной документ ассамблеи — регламент. Ранее он не предусматривал возможность отстранения с выборного поста.

Однако накануне сессии стало известно, что Аграмунт, сославшись на проблемы со здоровьем, подал в отставку. ПАСЕ в октябре избрала нового председателя. Несмотря на отставку, Аграмунт остается главной национальной делегации в ассамблее, а также сохранил присутствие в значимых комитетах.