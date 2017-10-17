Главы МИД РФ и Киргизии обсудили ситуацию в Центральной Азии

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Главы МИД России и Киргизии Сергей Лавров и Эрлан Абдылдаев во вторник обсудили по телефону ситуацию в Центральной Азии, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Министры обменялись мнениями по ряду вопросов двустороннего сотрудничества и обсудили ситуацию в центральноазиатском регионе", — говорится в сообщении.

В Киргизии в минувшее воскресенье прошли выборы президента. ЦИК Киргизии сообщил, что, по предварительным данным, кандидат от партии власти, экс-премьер Сооронбай Жээнбеков набрал 54% голосов на выборах главы республики.

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Жээнбекову по случаю его избрания президентом.