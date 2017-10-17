Путин обсудит с президентом Хорватии сотрудничество двух стран

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 18 октября встретится с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, обсудит сотрудничество двух стран и ключевые международные вопросы, сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров состоится обсуждение состояния и перспектив развития российско-хорватского сотрудничества, а также обмен мнениями по ключевым международным вопросам. По итогам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних документов", — говорится в сообщении.