Эксперт: отношения Москвы и Пекина не изменятся после нового съезда КПК

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Отношения Москвы и Пекина не изменятся, несмотря на предстоящие решения 19-го съезда Коммунистической партии Китая (КПК) и в случае смены китайского лидера в будущем, считает проректор Дипломатической академии МИД РФ Александр Лукин.

Начало 19-го съезда КПК запланировано на 18 октября. Съезд КПК станет самым важным внутриполитическим событием в стране в этом году. В ходе съезда выбирается новый состав Центральной комиссии КПК, Политбюро, а также партийная верхушка — Постоянный комитет Политбюро. Имена людей, которые войдут в постоянный комитет, расскажут многое о политическом будущем Китая на многие годы вперед.

"Для России это (результаты съезда КПК — ред.) вообще не имеет значения, потому что российско-китайские отношения развиваются, несмотря на смену лидеров в нашей стране и в Китае", — сказал эксперт РИА Новости. Он отметил, что курс Китая стабилен и в принципе не зависит от конкретных лидеров.

Для Китая же итоги съезда могут иметь "значение в том смысле, продолжится ли антикоррупционная кампания через пять лет", считает Лукин. "Это фирменная политика Си Цзиньпина. Возможно, если он уйдет, то она не будет продолжаться. Это интересно для китайских коррупционеров", — сказал он.

По словам проректора Дипломатической академии МИД РФ, "на антикоррупционной составляющей многое завязано". "В этом состоит курс Си Циньпина, восстановление идеологии некоторых левых моментов, при нем к культурной революции стали лучше относиться", — сказал он.

Вокруг предстоящего 18 октября съезда ходит масса слухов и спекуляций. Аналитики и журналисты задаются вопросами о том, будет ли соблюдаться правило об отставке партийных лидеров, возраст которых превышает 67 лет, будет ли назначен очевидный преемник Си Цзиньпина, сократится ли состав ПКПБ до пяти человек. Также остается неизвестным, нарушит ли негласные партийные правила нынешний ее лидер и будет ли двигаться Китай от модели коллективного управления страной к власти одного человека.

По мнению Лукина, не имеет значение, пять человек или семь входят в состав ПКПБ. "Надо обсуждать принципиальные вопросы – войдут ли туда два молодых члена, которые уже два десятилетия туда входили, чтобы показать преемственность нынешнего председателя Госсовета и генерального секретаря ЦК", — сказал эксперт.

Он отметил, что "если они туда не зайдут, то этот съезд – конец двух пятилеток Си Цзиньпина, которые он по идее должен быть у власти". "Но это нигде в конституции не записано. Это просто традиция, которая сложилась и два десятилетия выполнялась. Вроде есть партийные решения на этот счет, но пока никто этого не знает. Если эти два человека войдут в ПКПБ, это означает что может быть через пять лет Си Цзиньпин уйдет, как до этого делали лидеры перед ним. Если этого не произойдет, то это будет означать, что он хочет остаться на третий срок", — считает Лукин.