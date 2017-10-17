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Политика

Андрей Никитин признался, что работа губернатора интересней прежней

Сюжет:
Форум "Открытые инновации" 2017 (47)
13:5817.10.2017
(обновлено: 14:01 17.10.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкАндрей Никитин. Архивное фотоАндрей Никитин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СКОЛКОВО, 17 окт – РИА Новости. Глава Новгородской области Андрей Никитин признался, что работать губернатором ему интереснее, чем на прежнем месте, потому что он видит реальную отдачу от своей деятельности.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Новгородский губернатор намерен учить чиновников общаться с населением
"В АСИ мы занимались серьезными глобальными вопросами, участвовали в большинстве самых интересных тем, которыми занимается наша страна. В АСИ мне не хватало возможности увидеть, как это помогает конкретным людям, конкретным компаниям, а сегодня у меня такая возможность есть. Конечно, губернатором работать намного сложнее – 90% работы занимают хозяйственно-бытовые вопросы", — сказал Никитин на форуме "Открытые инновации".

Он отметил, что географическое положение Новгородской области исключает какие-либо негативные природно-климатические явления, однако климат в мире меняется, и регион за последнее время перенес большое наводнение и ураган, "которого не было 100 лет в Новгородской области". Значительную часть времени заняло решение проблем, связанных с устранением последствий, признался глава региона.

"Даже при том, что на творчество губернатора остается мало времени, если ты что-то делаешь и видишь, что это помогает конкретным людям, это очень приятно, очень ценно. Это возможность общаться с людьми напрямую, понимать, как устроен мир на самом деле", — сообщил Никитин.

Он рассказал, что губернаторская деятельность быстрее позволяет выставить оценки своей работе: если сделал – хорошо, не сделал – плохо, и нужно искать способы решения проблемы.

Торжественная церемония вступления Андрея Никитина на пост главы Новгородской области прошла в субботу в здании областной филармонии в Новгородском кремле. Будучи врио губернатора, он одержал победу на выборах главы региона, набрав 67,99% голосов после обработки 100% протоколов.

Андрей Никитин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Новгородский губернатор заявил, что ждет от подчиненных подвига
Андрей Никитин стал врио губернатора региона в феврале текущего года, когда избранный в 2012 году главой Новгородской области Сергей Митин досрочно ушел в отставку.

Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.

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