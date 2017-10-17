Рябков на этой неделе планирует встретиться с замглавы МИД Ирана Аракчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на этой неделе планирует встретиться с заместителем министра иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

"В Москву он приедет, и мы в любом случае с ним переговорим",- сказал Рябков РИА Новости.

"Я исхожу из того, что он сюда приедет в связи с участием в Московской конференции по нераспространению. В какой день это произойдет, в каком формате мы с ним переговорим, я пока не знаю", — добавил он.

Ранее во вторник Рябков вместе с заместителем руководителя Организации по атомной энергии Ирана Бехрузом Камальванди принял участие в спецсеминаре, посвященном сотрудничеству Москвы и Тегерана в использовании мирного атома.