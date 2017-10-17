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Политика

У государства нет предвзятого отношения к Telegram, заявил Никифоров

13:2317.10.2017
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкМинистр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. Архивное фотоМинистр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. У государства нет предвзятого отношения к Telegram, заявил журналистам глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров, комментируя ситуацию с наложением штрафа на мессенджер.

Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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От слов к делу: суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей
"Есть закон, есть подзаконные акты, они применяются безусловно, независимо от того, где какое юридическое лицо зарегистрировано, как оно называется, что оно делает. Если закон соблюдается, то работа возможна. Если закон не соблюдается, то применяются те или иные нормы ответственности. Здесь нет каких-то отдельных отношений или предвзятой позиции", — сказал Никифоров в кулуарах форума "Открытые инновации".

Мировой суд №383 Мещанского района Москвы в понедельник оштрафовал на 800 тысяч рублей мессенджер  за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений.

Мессенджер Telegram на экране телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Адвокат рассказал о возможном развитии ситуации вокруг Telegram в России
Разработчики популярного мессенджера регулярно сталкиваются с обвинениями со стороны регулирующих органов в России и других странах. В конце июня Telegram оказался на грани блокировки в России после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в "реестр организаторов распространения информации". Однако после публичной дискуссии Telegram все же дал необходимую информацию – регистрационные данные компании (о доступе к переписке пользователей речь не шла).

Уже осенью основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что ФСБ составила на мессенджер протокол о нарушении "закона Яровой", который, по его словам, мог стать основанием для судебных процессов. Согласно опубликованному Дуровым документу, спецслужба уличила Telegram в "неисполнении обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений". Сама ФСБ эту информацию не комментировала.

Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров. Архивное фото
© AP Photo / Tatan Syuflana
Клименко считает, что Дуров может продать Telegram
Советник президента РФ по интернету Герман Клименко выражал мнение, что Дурову рано или поздно придется сотрудничать с властями тех или иных стран, либо его мессенджер как ресурс умрет. Ни одно государство в мире, по словам Клименко, не потерпит на своей территории анонимных источников. Никифоров со своей стороны подчеркивал, что Telegram, как и другие интернет-сервисы, отказывающиеся исполнять российские законы, не смогут работать в России.

Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.

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