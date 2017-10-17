Совбез определил главные угрозы на основе тенденций современного терроризма

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Главные террористические угрозы на основе тенденций современного терроризма были определены на заседании секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз нацбезопасности научного совета при Совбезе РФ, сообщает пресс-служба аппарата ведомства.

"Определены основные террористические угрозы, отражающие тенденции современного терроризма, и выработаны меры, предусматривающие преимущественное воздействие на субъекты, объекты, силы, средства и способы террористической деятельности", — говорится в сообщении. Пресс-служба не уточняет, какие именно террористические угрозы были определены в рамках заседания.

Совет также рассмотрел научные подходы к выявлению и прогнозированию террористических угроз. Отмечается, что в основу совершенствования госсистемы их выявления и прогнозирования, обеспечения безопасности населения и антитеррористической защищенности объектов должен быть положен "научно обоснованный принцип опережающего реагирования сил и средств обеспечения национальной безопасности на новые вызовы и угрозы".

Кроме того, признано необходимым проведение прикладных исследований, касающихся анализа влияния внутренних и внешних социальных, политических, экономических и других факторов на распространение террористических угроз.