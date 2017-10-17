Россия заинтересована в стабильном Европейском союзе, заявил Лавров

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 17 окт — РИА Новости. Москва надеется, что сепаратистские настроения в Европе, в частности, в Каталонии, не приведут к потрясениям в этом регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для сайта клуба "Валдай" в рамках его ежегодного заседания.

В автономии Каталония в октябре прошёл референдум о независимости от Испании. Ещё ранее возможность отделения от Великобритании рассматривала Шотландия.

Отвечая на вопрос, какие последствия могут иметь набирающие на европейском континенте настроения самоопределения и сепаратизма, министр выразил надежду, что "это не приведёт к потрясениям в Европе".

"Мы заинтересованы в стабильном Европейском союзе", — подчеркнул Лавров.

По его словам, выход из ситуации может заключаться в том, чтобы "тенденцию к дальнейшей интеграции все-таки сопрягать с настроениями, которые сейчас проявляются в целом ряде стран в пользу возвращения к большему суверенитету".

"В Брюссель, в центральные структуры Евросоюза было делегировано немало компетенций. Еврокомиссия, как, наверное, любое демократическое образование, стремится эти компетенции не просто использовать, но и наращивать, не всегда получая на это добро стран-членов. Следует обратная реакция. И наверное, будет достаточно непростой, но я думаю, полезный для Евросоюза процесс нахождения золотой середины между централизацией целого ряда компетенций с одной стороны, и уважением, большим уважением, чем сейчас наблюдается, суверенитета и национальных прав государств-членов", — пояснил Лавров.