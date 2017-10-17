В ЦИК прокомментировали идею совместить довыборы в ГД с выборами президента

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Совмещение даты проведения довыборов в Госдуму с президентскими выборами возможно, но это вопрос дискуссионный, заявила журналистам председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"Может быть, потому что этот вопрос об изменении единого дня голосования есть на повестке дня. Разные варианты предлагаются", — сказала Памфилова, добавив, что "этот вопрос дискуссионный".

Она добавила, что в числе этих вариантов перенос на апрель, октябрь. "Все возможно, посмотрим. Мы такие предложения соберем, а законодатели решат, но, я полагаю, что они будут опираться на общественное мнение, запросы и вызовы", — заключила глава ЦИК.

Президентские выборы пройдут в России в марте следующего года.