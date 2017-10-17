Новгородский губернатор заявил, что ждет от подчиненных подвига

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что ждет от подчиненных подвига, чтобы изменения в области шли быстрее.

Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.

"Конечно, я жду подвигов. Наверное, это неверно с точки зрения кадровой политики, но мне очень хочется, чтобы что-то менялось быстрее. Я рассчитываю, что те люди, которые со мной работают, будут это делать с человеческим отношением. Если ты к чему-то по-человечески относишься, ты не можешь работать регламентированно, ты все равно начинаешь переживать, ускоряться, работать в выходные", — сказал Никитин на Московском международном форуме "Открытые инновации" в "Сколково".