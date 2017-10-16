МИД назвал фальшивками публикации о поддержке талибов* Москвой

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Публикации британской газеты The Times о поддержке, якобы оказываемой Россией движению "Талибан"*, являются фальшивками, говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

В комментарии МИД РФ отмечается, что Москва обратила внимание на публикации в The Times относительно якобы нового "факта" финансирования Россией Движения талибов (ДТ).

"В статьях со ссылкой на некие неназванные источники в ДТ приводятся рассуждения о целях политики Москвы на афганском направлении, а также сообщается о якобы имеющих место безвозмездных поставках Россией нефтепродуктов талибам. Полагаем, что указанные фальшивки, как и прежние, направлены на отвлечение внимание международного сообщества от провалов силовой политики НАТО в Афганистане и являются следствием ревнивого отношения к стабилизационным усилиям Москвы и ее региональных партнеров, в том числе по ШОС, на афганском направлении", — подчеркивается в комментарии МИД РФ.

Министерство иностранных дел отметило, что советует журналистам The Times обратить внимание на продолжающиеся полеты вертолетов без опознавательных знаков на контролируемую экстремистами территорию в различных провинциях Афганистана, за которыми, по утверждению самих афганцев, стоят и британские спецслужбы, а также на рост числа погибших В Афганистане мирных жителей в текущем году вследствие, в том числе, нежелания международной коалиции учитывать уроки прошлых конфликтов и ставки на военную составляющую.

"Вновь подчеркиваем, что Россия не оказывает какой-либо поддержки Движению талибов* и последовательно проводит политику помощи правительству Исламской Республики Афганистан и оказания ему всестороннего содействия в становлении в качестве мирного, независимого, стабильного и экономически развитого государства, свободного от терроризма и наркотиков", — добавили в российской внешнеполитическом ведомстве.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.