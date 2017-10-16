Лавров обсудил международную повестку с экспертами клуба "Валдай"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи

СОЧИ, 16 окт — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел закрытую сессию клуба "Валдай" с российскими и западными экспертами, передает корреспондент РИА Новости.

Встреча прошла в горной гостинице "Поляна 1389".

"Конечно, обсуждали актуальные проблемы — Северную Корею, Украину, отношения (России) с Западом. По всей повестке прошлись, все ключевые наши проблемы", — рассказал РИА Новости программный директор РСМД Иван Тимофеев. От подробных комментариев он отказался, сославшись на закрытый режим встречи и просьбу Лаврова.

По словам Тимофеева, иностранные эксперты дискутировали с Лавровым и выражали свою точку зрения, "но все это было в конструктивном, очень дружеском ключе".

"Встреча грандиозно прошла… Разговаривали очень откровенно. Иногда он открывал камерный характер переговоров и просил их не выносить за пределы аудитории. В основном обсуждались точки, откуда могут начаться военные мировые конфликты — прежде всего, Корея, Япония и Трамп — эта зона", — рассказал Александр Проханов, участвовавший во встрече.

"Затем, конечно, Украина, мучительный украинско-американо-русско-французский-европейский конфликт. Минские соглашения, очень подробно и структурально он говорил. Обсуждались прямые взаимоотношения со Штатами, их непредсказуемость, их выход из договоров. Очень большая тревога была высказана по поводу новых американских инициатив по Ирану. И, конечно, Прибалтика, НАТО", — продолжил писатель.

Он добавил, что был поражен способностью Лаврова "оперировать гигантским количеством представлений — исторических, военных, структуральных: переговоры, возникновение и исчезновение лидеров, появление новых инициатив".

Украинский политолог Михаил Погребинский, также принявший участие во встрече, заявил в свою очередь, что слова Лаврова об Украине показались ему неинтересными. "Честно говоря, касательно Украины министр говорил довольно общие вещи, те же, что обычно, не очень интересные лично для меня. А ведь там ситуация постоянно меняется", — сказал политолог.

По сообщению клуба "Валдай", среди экспертов были экс-глава МИД Египта Набиль Фахми и экс-президент Афганистана Хамид Карзай.