Лавров обсудил международную повестку с экспертами клуба "Валдай"

СОЧИ, 16 окт — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел закрытую сессию клуба "Валдай" с российскими и западными экспертами, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча прошла в горной гостинице "Поляна 1389".
По словам Тимофеева, иностранные эксперты дискутировали с Лавровым и выражали свою точку зрения, "но все это было в конструктивном, очень дружеском ключе".
"Встреча грандиозно прошла… Разговаривали очень откровенно. Иногда он открывал камерный характер переговоров и просил их не выносить за пределы аудитории. В основном обсуждались точки, откуда могут начаться военные мировые конфликты — прежде всего, Корея, Япония и Трамп — эта зона", — рассказал Александр Проханов, участвовавший во встрече.
Он добавил, что был поражен способностью Лаврова "оперировать гигантским количеством представлений — исторических, военных, структуральных: переговоры, возникновение и исчезновение лидеров, появление новых инициатив".
По сообщению клуба "Валдай", среди экспертов были экс-глава МИД Египта Набиль Фахми и экс-президент Афганистана Хамид Карзай.