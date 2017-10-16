"Единая Россия" одобрит 10-15 инициатив из докладов высшего совета партии

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Около 10-15 инициатив из докладов высшего совета "Единой России" по стратегии развития РФ будут запущены наряду с существующими партийными проектами, сообщил журналистам член бюро высшего совета Юрий Шувалов по итогам расширенного заседания бюро.
"Фактически, бюро поддержало и одобрило в основном все те материалы, которые были представлены координаторами трёх групп. Принято очень важное для партии решение — сделать эту работу постоянной, ежегодной — подготовку докладов", — сказал Шувалов по итогам заседания бюро.
Представленные сейчас документы, по его словам, будут доработаны до 1 декабря. Он уточнил, что было рекомендовано принимать эти документы в качестве основы для подготовки стратегических документов партии. По его словам, также принято решение поддержать ряд инициатив, которые высказывались каждым из координаторов по результатам работы этих групп, для чего в ближайшее время будет сформирована отдельная рабочая группа — в основном, из числа авторов инициатив.
Стандарты благосостояния
Шувалов уточнил, что эти инициативы содержатся в докладах, подготовленных рабочими группами. Среди них, например, идея разработки стандартов благосостояния, сообщил он.
"Мы вышли на необходимость детального расчёта, что должно входить в этот стандарт. Объединившись, мы сможем эту инициативу реализовать; эта инициатива очень важного социального свойства", — добавил член бюро высшего совета.
По его словам, есть и более прикладные инициативы, например, идея создания площадки, где гражданские активисты могли бы реализовать свою энергию, выразить позицию в правовом русле, чтобы содействовать этим гражданским инициативам; условное название этой площадки — "Я — гражданин", отметил он.
В среднем каждый из трёх докладов содержит по 7-10 инициатив, сообщил он.