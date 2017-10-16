"Единая Россия" одобрит 10-15 инициатив из докладов высшего совета партии

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Около 10-15 инициатив из докладов высшего совета "Единой России" по стратегии развития РФ будут запущены наряду с существующими партийными проектами, сообщил журналистам член бюро высшего совета Юрий Шувалов по итогам расширенного заседания бюро.

В понедельник на расширенном заседании бюро высшего совета обсуждались результаты деятельности рабочих групп высшего совета ЕР по подготовке докладов по стратегии развития России; в марте были созданы такие группы по трём направлениям: благосостояние и социально-экономическое развитие, реализация внешней политики, государственное и политическое строительство. В понедельник на заседании бюро, которое пошло в закрытом для прессы режиме, были представлены проекты докладов.

"Фактически, бюро поддержало и одобрило в основном все те материалы, которые были представлены координаторами трёх групп. Принято очень важное для партии решение — сделать эту работу постоянной, ежегодной — подготовку докладов", — сказал Шувалов по итогам заседания бюро.

Представленные сейчас документы, по его словам, будут доработаны до 1 декабря. Он уточнил, что было рекомендовано принимать эти документы в качестве основы для подготовки стратегических документов партии. По его словам, также принято решение поддержать ряд инициатив, которые высказывались каждым из координаторов по результатам работы этих групп, для чего в ближайшее время будет сформирована отдельная рабочая группа — в основном, из числа авторов инициатив.

Стандарты благосостояния

"Я думаю, что как только мы начнём работать с новым составом руководства партии, имею в виду Андрея Анатольевича Турчака — вероятно, это произойдёт в ближайшее время, — мы выработаем совместный план реализации этих инициатив в тех регионах, в которых эти инициативы будут интересны. И наряду с партийными проектами, которых на сегодня 26 в партии, более 10-15 инициатив будут запущены", — сообщил Шувалов.

Шувалов уточнил, что эти инициативы содержатся в докладах, подготовленных рабочими группами. Среди них, например, идея разработки стандартов благосостояния, сообщил он.

"Мы вышли на необходимость детального расчёта, что должно входить в этот стандарт. Объединившись, мы сможем эту инициативу реализовать; эта инициатива очень важного социального свойства", — добавил член бюро высшего совета.

По его словам, есть и более прикладные инициативы, например, идея создания площадки, где гражданские активисты могли бы реализовать свою энергию, выразить позицию в правовом русле, чтобы содействовать этим гражданским инициативам; условное название этой площадки — "Я — гражданин", отметил он.

Также была предложена инициатива по созданию новой площадки для международного диалога. "Площадка, где мог бы идти диалог, так необходимый сейчас нашему обществу, с нашими странами-союзниками и с теми, кто готов вести диалог с Россией, — как политические партии других стран, так и народная дипломатия. Я думаю, создание такой новой площадки, ещё одной, для России является чрезвычайно актуальным", — сказал Шувалов.

В среднем каждый из трёх докладов содержит по 7-10 инициатив, сообщил он.