Глава Ингушетии по примеру Путина будет вручать чиновникам "зеленые папки"

НАЛЬЧИК, 16 окт – РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров по примеру президента России Владимира Путина будет вручать чиновникам "зеленые папки" с жалобами местных жителей, чтобы те разобрались с ними, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Путин в этом году избрал новый формат встречи с руководителями регионов, на которых он не только заслушивал доклады губернаторов о текущем социально-экономическом положении, но и вручал им "зеленые папки", в которых содержались жалобы и замечания жителей, поступившие в адрес главы государства во время традиционной "прямой линии". Он попросил руководителей на местах разобраться с проблемами из обращений людей. Большинство жалоб касались сфер здравоохранения, образования, ЖКХ, получения различных видов социальной помощи, трудоустройства. Кроме того, люди жаловались на задержку зарплат и проблемы с обеспечением лекарствами.

"По итогам проведения в сентябре текущего года прямого эфира с главой Ингушетии — программы "Диалог с народом", подготовлены соответствующие "зеленые папки". Вручать их Евкуров планирует не только главам городов, районов и муниципальных образований, но и министрам", — говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что работа по исполнению поручений, данных в рамках программы "Диалог с народом", не ограничивается ответами и решением обозначенных проблем. "Если из эфира в эфир люди обращаются с одними и теми же проблемами, надо выяснить причины этого и определить круг ответственных лиц. Наша с вами задача – разобраться, почему гражданин ждет возможности обращения к главе республики, председателю правительства и не решает эти вопросы на месте", — отметил Евкуров.