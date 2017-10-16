Матвиенко обсудила с делегацией КНДР учения США и Южной Кореи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Учения США и Южной Кореи у Корейского полуострова обсуждались на встрече спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с делегацией КНДР в Межпарламентском союзе.

"Мы обсудили, конечно, тему учений. Мы отметили, что они лишь нагнетают обстановку", — сказала она журналистам.

США и Южная Корея начали в понедельник в Японском и Желтом морях совместные военно-морские учения, в которых задействовано около 40 кораблей, включая американскую ударную группу во главе с атомным авианосцем "Рональд Рейган", сообщил южнокорейский новостной телеканал YTN.

По его данным, морские маневры в Японском море направлены на нанесение удара по ключевым военным объектам КНДР в случае "чрезвычайной ситуации" на Корейском полуострове. В то же время в Желтом море США и Южная Корея отрабатывают операции по сдерживанию атаки со стороны противника.