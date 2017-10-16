Москва ответит на ограничение работы российских СМИ, заявил Лавров

СОЧИ, 16 окт — РИА Новости. Россия будет вынуждена принять ответные меры в случае ограничения Вашингтоном работы российских СМИ в США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если американское правосудие добьётся такого неправомерного решения в отношении средства массового информации, мы будем вынуждены таким же образом поступить с теми американскими телеканалами, которые финансируются прежде всего на деньги американских налогоплательщиков", — сказал российский министр, выступая в ходе панельной сессии в рамках Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи.

США пытаются максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по возможному влиянию через соцсети на избирательные процессы в Америке. В компании идут увольнения сотрудников. По признанию главного редактора телеканала Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране. МИД РФ и законодатели уже заявили о возможности зеркального ответа на дискриминационные действия США против российских СМИ.