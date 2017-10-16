Возможность приезда Макрона на ПМЭФ прорабатывается, заявил Песков

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Возможность приезда президента Франции Эммануэля Макрона на Петербургский экономический форум прорабатывается, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Макрон получил приглашение стать одним из главных гостей ПМЭФ, однако не подтвердил свое участие. В свою очередь, источник в оргкомитете по подготовке мероприятия сообщил РИА Новости, что президент Франции подтвердил свое участие в форуме. Также известно, что на ПМЭФ приедет премьер-министр Японии Синдзо Абэ.