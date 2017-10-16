Путин встретится с президентом ФРГ Штайнмайером 25 октября

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 25 октября обсудит в Москве с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером перспективы развития отношений и актуальные вопросы международной повестки, сообщает пресс-служба Кремля.

"25 октября 2017 года состоится встреча Владимира Путина с Федеральным президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером, который посетит Москву с рабочим визитом по приглашению Президента Российской Федерации", — говорится в сообщении.