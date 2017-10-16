Социологи выяснили, как россияне относятся к участию женщин в политике

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Большинство россиян (71%) одобряет участие женщин в политике, показал опрос "Левада-центра".

Около 60% респондентов хотели бы, чтобы женщины занимали высшие государственные посты наравне с мужчинами, негативно по данному вопросу высказался 31% опрошенных. Только 34% поучаствовавших в опросе отметили, что хотели бы видеть женщину президентом страны в ближайшие 10-15 лет, против высказались 53%.

При этом если бы президентом России все же стала бы одна из современных женщин-политиков, государственных и общественных деятелей, то, по мнению респондентов, это могла бы быть спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, российский политик, экс-сопредседатель "Союза правых сил" Ирина Хакамада или официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В списке также присутствуют депутат Заксобрания Оксана Дмитриева, первая в мире женщина-космонавт, зампред комитета ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, телеведущая Ксения Собчак, депутат ГД Наталья Поклонская.

Отвечая на вопрос, за кого из нынешних политиков отдали бы голос респонденты, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, большинство опрошенных назвали Владимира Путина (52,4), лидера ЛДПР Владимира Жириновского (1,9) и председатель партии КПРФ Геннадия Зюганова (1,7).

"Левада-центр" 15-19 сентября провел всероссийский опрос среди 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.