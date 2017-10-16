Лавров: Россия в отношениях с США действует, исходя из своих интересов

СОЧИ, 16 окт — РИА Новости. Россия в отношениях с США действует не из принципа "око за око", а исходя из своих интересов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я слышу очень часто, и в Российской Федерации говорят, что нельзя действовать по принципу, если ударили по левой щеке, подставь правую щеку, надо действовать по принципу "око за око, зуб за зуб". Мы все-таки реагируем, исходя из наших собственных интересов", — сказал он, выступая в ходе панельной сессии в рамках Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

Американские власти ранее сняли российские флаги с захваченных консульских зданий РФ в Сан-Франциско и торговой миссии в Вашингтоне. В Москве назвали произошедшее "враждебной акцией" и "надругательством над государственным символом России" и пригрозили ответными мерами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона уже заявила американским властям решительный протест.