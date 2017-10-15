Путин: странам нужно перестать смотреть друг на друга как на соперников

СОЧИ, 14 окт — РИА Новости. Государства должны перестать смотреть друг на друга как на соперников, но воспринимать остальных в качестве партнеров, считает президент РФ Владимир Путин.

"Нужно перестать смотреть друг на друга как на соперников. Не знаю, насколько это возможно на межгосударственном уровне, но в принципе к этому надо стремиться. Надо стремиться к тому, чтобы смотреть друг на друга как на партнеров", — сказал Путин в ходе общения с делегатами Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

К президенту обратился преподаватель из США Даниэль Белл. Российский лидер согласился с молодым человеком, который отметил, что ни у одного государства нет монополии на продвижение собственного видения развития мира. Такое видение, по словам президента, полностью соответствует его точке зрения.

Ресурсы, которые могли бы пойти на решение общих проблем, отметил Путин, используются на соперничество. "Это далеко не всегда ведет к достижению положительного результата для всех, и для проигравших, и для победителей", — сказал Путин. Президент в то же время отметил некоторый утопичный характер таких мыслей.

Ученой из России Анне Кудрявцевой, рассказ которой касался, в основном, перипетий собственного жизненного пути: от ребенка, вопреки желанию родителей хотевшего стать не музыкантом, а врачом, до биолога через ряд счастливых случайностей, президент посоветовал воспользоваться очередным стечением обстоятельств.

"Теперь вы сидите рядом с заместителем руководителя администрации президента Кириенко. Вы ему все это передайте, он поможет организовать работу по расширению и укреплению нормативной базы… И не нужно отрываться от биологического станка", — сказал Путин.

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