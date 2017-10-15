Матвиенко передала главе парламента Вьетнама "добрые пожелания" от Путина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко передала председателю Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган "самые добрые пожелания" от президента РФ Владимира Путина, который не смог поздороваться с вьетнамским спикером накануне на церемонии открытия 137-й ассамблеи Межпарламентского союза из-за толчеи, устроенной делегатами форума.

"Вчера президент Владимир Путин хотел с вами поздороваться, но его так окружили мужчины (делегаты МПС), что ему не удалось сделать это. Поэтому он попросил меня передать вам самые добрые пожелания", — сказала, улыбаясь, Матвиенко на встрече со своей вьетнамской коллегой.

Спикер Совфеда посетовала, что в этой ситуации не удалось обеспечить гендерное равенство, о необходимости которого уже не раз заходила речь в выступлениях на ассамблее МПС. "Гендерного равенства тут точно нет", — сказала она.