Силуанов примет участие в заседании фракции "Единой России" по бюджету

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Первый заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что министр финансов РФ Антон Силуанов примет участие в заседании фракции 17 октября, на котором будут подведены итоги общественного обсуждения проекта бюджета на 2018-2020 годы, сообщает пресс-служба фракции.

"17 октября состоится заседание фракции "Единая Россия" в Госдуме, на котором будут подведены итоги общественного обсуждения проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. В заседании примет участие министр финансов Антон Силуанов", — приводится заявление Исаева в сообщении пресс-службы.

Согласно сообщению, Исаев рассказал, что в течение последнего месяца фракция провела целый ряд общественных слушаний и круглых столов, на которых совместно с представителями регионов, общественных организаций, научного сообщества и профильных ведомств депутаты обсуждали приоритетные направления на ближайшую трехлетку и искали решения главных задач.

Первый замруководителя фракции ЕР в Думе напомнил об общественных слушаниях по поддержке сельского хозяйства, прошедших 19 сентября, круглом столе по вопросам здравоохранения, состоявшемся 9 октября, а также о слушаниях по формированию комфортной городской среды, которые проводились 10 октября.

Пресс-служба отмечает, что 16 октября состоится круглый стол по поддержке сферы культуры, на котором депутаты, по словам Исаева, "намерены обсудить, сколько денег нужно выделить на техническое оснащение театров малых городов и театров для детей, на строительство и модернизацию сельских домов культуры, на закупку музыкальных инструментов для детских школ искусств, на развитие историко-познавательного туризма и так далее". Парламентарий добавил, что одновременно ведутся консультации по решению задач в сфере образования.

Исаев подчеркнул, что на заседании фракции 17 октября все данные задачи будут обобщены. "На основе этого будет принято решение о том, что нам нужно предусмотреть в первую очередь при доработке проекта бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов ко второму чтению", — цитирует Исаева пресс-служба фракции.