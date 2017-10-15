Силуанов примет участие в заседании фракции "Единой России" по бюджету

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Первый заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что министр финансов РФ Антон Силуанов примет участие в заседании фракции 17 октября, на котором будут подведены итоги общественного обсуждения проекта бюджета на 2018-2020 годы, сообщает пресс-служба фракции.
Согласно сообщению, Исаев рассказал, что в течение последнего месяца фракция провела целый ряд общественных слушаний и круглых столов, на которых совместно с представителями регионов, общественных организаций, научного сообщества и профильных ведомств депутаты обсуждали приоритетные направления на ближайшую трехлетку и искали решения главных задач.
Пресс-служба отмечает, что 16 октября состоится круглый стол по поддержке сферы культуры, на котором депутаты, по словам Исаева, "намерены обсудить, сколько денег нужно выделить на техническое оснащение театров малых городов и театров для детей, на строительство и модернизацию сельских домов культуры, на закупку музыкальных инструментов для детских школ искусств, на развитие историко-познавательного туризма и так далее". Парламентарий добавил, что одновременно ведутся консультации по решению задач в сфере образования.
Исаев подчеркнул, что на заседании фракции 17 октября все данные задачи будут обобщены. "На основе этого будет принято решение о том, что нам нужно предусмотреть в первую очередь при доработке проекта бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов ко второму чтению", — цитирует Исаева пресс-служба фракции.